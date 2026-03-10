«Автостат»: пять сегментов составляют почти половину моделей авторынка России

Аналитики агентства «Автостат» по итогам 2025 года оценили модельную структуру российского рынка новых легковых автомобилей. Всего на рынке представлено 1,1 тыс. различных моделей, при этом почти половина — 547 штук — сосредоточена всего в пяти сегментах.

Лидером по объему продаж стал сегмент компактных кроссоверов SUV C с долей 26%. В него входит 135 моделей, а самой популярной из них признан кроссовер Haval Jolion.

Почти равные доли на рынке занимают среднеразмерные кроссоверы и внедорожники SUV D и небольшие городские автомобили SUV B — 20% и 19% соответственно. При этом в сегменте SUV D представлено 150 моделей, а в SUV B всего 58. В последнем сегменте продается Lada Granta. Замыкают пятерку наиболее востребованных сегментов компактные SUV B с долей 15% и крупные SUV E — 8%. Количество моделей в них составляет 71 и 133 соответственно.