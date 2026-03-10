Польша может инициировать закон о платной эвакуации из небезопасных стран

Польские власти планируют инициировать закон о платной эвакуации граждан из стран, куда ранее было рекомендовано не ездить. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Заявление сделано на фоне эвакуации граждан Польши и других стран из стран Ближнего Востока.

«Я прошу поддержать изменение законов, позволяющее взимать плату за возвращение в страну на правительственном или военном самолете из мест, где были объявлены предупреждения об опасности»,— написал господин Сикорский в Х.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мацей Вевиор накануне сообщал, что в Польшу из стран Ближнего Востока вернулись 9772 человека. Радослав Сикорский ранее отмечал, что большинство поляков оказались заблокированы в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ограничения на полеты ввели в странах Ближнего Востока после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля.

