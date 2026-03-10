Суд обязал директора УК выплатить 4,8 млн рублей из личных средств за долги перед АО «НЭСК»

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и учредителя управляющей компании ООО «Феникс и К» (г. Приморско-Ахтарск). С него взыскано более 4,8 млн. руб. убытков, причиненных неисполнением обязательств перед гарантирующим поставщиком электроэнергии.

Как установлено судом, возглавляемое ответчиком ООО «Феникс и К» осуществляло управление многоквартирными домами и было обязано перечислять собранные с жителей средства за электроэнергию в адрес АО «НЭСК». Однако с 2020 года компания фактически прекратила расчеты с ресурсниками - последний платеж поступил 20.08.2020 на символическую сумму 10 000 рублей. При этом задолженность перед гарантирующим поставщиком, подтвержденная 34 судебными решениями, достигла почти 5 млн рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что директор, контролируя 100% уставного капитала общества, не только не принимал мер к погашению долга, но и допустил накопление непомерной задолженности при наличии у компании в 2022 году баланса в 3,3 млн рублей и чистой прибыли. Более того, по данным ФССП РФ, в отношении ООО «Феникс и К» было окончено 124 исполнительных производства на сумму свыше 12 млн рублей из-за невозможности взыскания.

Суд также обратил внимание на системный характер нарушений: предприниматель значился руководителем других управляющих компаний, в отношении которых также были прекращены исполнительные производства за отсутствием имущества (ООО «Управляющая компания» — 39 производств на 2,4 млн руб., ООО «Ахтари-Рэп» — 113 производств на 4,9 млн руб.). Кроме того, будучи зарегистрированным как индивидуальный предприниматель, ответчик принял на обслуживание дома, ранее находившиеся в управлении ООО «Феникс и К».

Производство по делу о банкротстве управляющей компании было прекращено из-за отсутствия средств на финансирование процедур, что позволило АО «НЭСК» предъявить требования непосредственно к контролировавшему должника лицу.

«Денежные средства, собранные с жильцов за коммунальные услуги, носят целевой характер и должны перечисляться ресурсоснабжающим организациям. Когда директор управляющей компании игнорирует эту обязанность, допускает накопление долгов, а затем переводит активы и оставляет дома без обслуживания — он должен отвечать личным имуществом. Данное решение — сигнал для недобросовестных участников рынка: схема с «брошенной» УК больше не работает, ответственность неотвратима», — прокомментировал начальник службы по судебной работе и взаимодействию с государственными органами АО «НЭСК» Артур Гучетль.

Примечательно, что ответчик не представил суду убедительных объяснений причин неисполнения обязательств и не опроверг доводы истца, в связи с чем суд, руководствуясь принципом состязательности, удовлетворил иск в полном объеме. Сумма убытков подлежит взысканию с физического лица в субсидиарном порядке, а также с него взысканы судебные расходы.

