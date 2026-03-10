Обвиняемым в покушении на массовое убийство вынесли приговор на Бору

Борский городской суд Нижегородской области вынес приговор двум братьям по делу о покушении на убийство группы лиц и угрозе убийством, совершенных в 2024 году. Андрей Горват приговорен к восьми годам колонии строгого режима, Лев Горват — к полутора годам исправительных работ, сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, 12 октября 2024 года в микрорайоне Боталово-4 произошла ссора между двумя компаниями. Андрей Горват попросил брата приехать на место и наехать на автомобиле на шестерых участников конфликта — трех мужчин и трех женщин. Приехавший Лев Горват начал движение в сторону потерпевших, но они это заметили и отошли в сторону. Затем первый подсудимый сел за руль другого автомобиля и наехал на потерпевших, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести.

Изначально братьев обвиняли по ч.3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж», «и» ч.2 ст. 105 УК РФ. Суд переквалифицировал обвинение Андрею Горвату, исключив пункты «е», «ж», «и». Второму брату обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина