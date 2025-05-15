Дело о покушении на убийство шестерых нижегородцев передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Бор Нижегородской области, обвиняемых в покушении на убийство шестерых человек. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Следствием установлено, что 12 октября 2024 года в микрорайоне Боталово произошла ссора между двумя компаниями, после чего один из обвиняемых по указанию своего родственника наехал на автомобиле на шестерых участников конфликта — трех мужчин и трех женщин. Решив, что потерпевшие погибли, фигуранты скрылись с места происшествия. Однако все шестеро выжили и обратились в больницу. Экспертиза установила, что двум из них был нанесен легкий и средний вред здоровью.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц, по предварительному сговору, из хулиганских побуждений»), передано в суд.

Елена Ковалева