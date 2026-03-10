Бывшую структуру польского ритейлера Reserved в РФ просят признать банкротом

Предприниматель Константин Корюков намерен подать в арбитражный суд заявление о признании банкротом ООО «РЕ Трэйдинг», указано в сообщении, опубликованном 10 марта на Федресурсе. Господин Корюков не ответил на запрос “Ъ”, с ООО «РЕ Трэйдинг» не удалось связаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «РЕ Трэйдинг» управляет сетями по продаже одежды Re, M, «Син» и другими. Ранее эти магазины работали под брендами Reserved, Mohito, Sinsay, которыми управляет польская LPP, покинувшая российский рынок в 2022 году после начала военного конфликта между РФ и Украиной.

Тогда Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщал, что новым владельцем группы стала китайская FES Retail. Источники “Ъ” в компании указывали, что «китайский консорциум» — это структуры LPP в КНР, где выпускается около 30% продукции группы. По собственным данным, LPP с 1997 года содержит офис в Шанхае. Выручка ООО «Ре Трэйдинг» в 2024 году составила 49,4 млрд руб., чистая прибыль — 223,2 млн руб., указано в СПАРК.

Константин Корюков выступает директором и владельцем ряда компаний в Новосибирской области — ООО «Финэксперт», ООО «Энергетические системы», ООО «Континент девелопмент» и другими.

Дарья Андрианова