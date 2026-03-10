В Турции начался суд над главным соперником Эрдогана

В Турции начался суд над главным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана — бывшим мэром Стамбула Экремом Имамоглу. Политика обвиняют по 142 пунктам, включая создание преступной организации, взяточничество, отмывание денег, мошенничество, фальсификацию тендеров. По совокупности обвинений ему грозит 2430 лет тюрьмы. Экс-градоначальник все обвинения отвергает, называя процесс политически мотивированным.

Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Фото: Мэрия Стамбула Бывший мэр Стамбула Экрем Имамоглу

Фото: Мэрия Стамбула

За решеткой вместе с экс-мэром Стамбула Экремом Имамоглу находятся 105 сподвижников (при этом в общей сложности уголовные дела возбудили в отношении 402 человек). Когда обвиняемые входили в зал заседаний, родственники, юристы, журналисты и члены оппозиционных партий встречали их овациями, скандируя: «Мы хотим справедливого суда».

Неподалеку от тюрьмы строгого режима, где содержится бывший мэр, прошла акция в поддержку задержанных представителей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Подойти ближе к зданию манифестантам, державшим плакаты «Свободу Экрему Имамоглу» и «Лучше быть героем за народным столом, чем шутом за столом во дворце», не разрешали полицейские.

Процесс по делу Экрема Имамоглу начался 9 марта, по заявлениям официальных источников, планируется 4600 дней судебных заседаний, в результате суд может продлиться 12 с половиной лет.

Открытые слушания будут проходить еженедельно с понедельника по четверг. На первых из них предполагается краткое изложение обвинительного заключения и определение графика дальнейших действий.

Первое заседание продлилось всего 15 минут из-за жесткой полемики, вспыхнувшей между Имамоглу и судьей. Политик попросил разрешения выступить первым, но получил отказ. Судья отключил микрофон экс-градоначальника, заявив, что тот получит слово последним, поскольку является «лидером преступной группировки». После препирательств с обвиняемым и его адвокатами коллегия из трех судей покинула зал заседаний, пригрозив перед этим удалить бывшего мэра из здания суда.

Второй день также начался с противостояния. Адвокаты, желающие присутствовать на процессе, столкнулись с затяжной проверкой документов, из-за чего долго не могли попасть в зал заседаний. В НРП назвали судебное разбирательство без адвокатов «практикой авторитарного режима». Тем временем Имамоглу подойти к трибуне некоторое время не давал полицейский. Получив в итоге возможность выступить, экс-мэр назвал это судебное разбирательство «одним из важнейших политических процессов в истории Турецкой Республики». Присутствовавший в зале лидер НРП Озгюр Озель заявил, что судебное разбирательство «лишь формальность», поскольку власти «уже вынесли свой вердикт». То, что сам Имамоглу также не надеется на справедливое судебное разбирательство, он рассказал накануне заседания в интервью нескольких западным изданиям.

В ноябре прошлого года прокуратура обнародовала обвинительное заключение против Экрема Имамоглу, насчитывающее свыше 3,7 тыс. страниц. В документе его описывают как основателя и руководителя «преступной организации», виновной в хищении не менее 160 млрд лир (около €3 млрд).

В общей сложности Имамоглу обвиняют по 142 пунктам, включая создание преступной организации, взяточничество, отмывание денег, мошенничество, фальсификацию тендеров. Как сообщает агентство Anadolu, политику может грозить до 2430 лет тюрьмы.

По версии следствия, коррупционная деятельность Экрема Имамоглу началась еще в 2014 году, за несколько лет до его избрания мэром Стамбула.

Политик, как считают прокуроры, стремился «захватить контроль» над Народно-республиканской партией и незаконными методами «собрать средства для выдвижения своей кандидатуры на следующих президентских выборах».

О том, что Имамоглу собирался участвовать в гонке за главный пост в стране, стало известно незадолго до его ареста 19 марта 2025 года. Вслед за этим по запросу Генпрокуратуры Стамбульский университет аннулировал диплом политика о высшем образовании, необходимый для участия в президентских выборах.

Фото: Umit Bektas / Reuters

Оппозиция ответила на арест популярного мэра крупнейшими с 2013 года протестами, на которые собирались десятки тысяч человек. НРП все равно формально выдвинула Имамоглу кандидатом в президенты от оппозиции, собрав в его поддержку свыше 25 млн подписей. Но власти лишь предъявляли политику все новые обвинения.

Одним из последних на текущий момент стало дело о политическом шпионаже. Экрема Имамоглу обвинили в том, что персональные данные 4,7 млн пользователей мобильного приложения стамбульской мэрии Istanbul Senin («Твой Стамбул») якобы передали иностранным спецслужбам для получения политической выгоды.

Имамоглу называет все дела сфабрикованными и основанными на показаниях «анонимных свидетелей» и «раскаявшихся» бизнесменов и чиновников, согласившихся дать показания в обмен на прекращение преследования в их отношении.

Политик считает действия властей «бандитизмом», обвиняя их, в числе прочего, в преследовании членов семьи (на днях по делу о наркотиках арестовали брата его жены).

Сам экс-градоначальник считает своим единственным преступлением то, что он «способен победить Эрдогана на президентских выборах». Они должны пройти в Турции не позднее мая 2028 года.

Нынешнее законодательство запрещает Эрдогану выдвижение на третий срок.

Однако большинство экспертов уверены, что власти уже придумали выход — для этого парламенту необходимо назначить досрочные выборы.

Имамоглу обещает поддержать любого кандидата, который «способен спасти турецкую демократию». Наиболее вероятным претендентом считается нынешний лидер НРП Озгюр Озель. Но и в отношении него начато расследование за оскорбление главы государства.

Озель не раз называл президента «бездипломным Эрдоганом», воспроизводя ходившие в народе слухи об отсутствии у турецкого лидера документа об окончании вуза. Юристы президента настаивают, что диплом есть, однако показывать его не собираются.

Как пишут турецкие оппозиционные СМИ, исход начавшегося судебного процесса может лишить оппозицию надежды на победу над Эрдоганом задолго до формального начала предвыборной кампании.

Ксения Жарова