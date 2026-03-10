Пушилин рассказал Путину о программе по выделению ветеранам СВО земли в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) планируется запуск программы по выделению 15 соток (1500 кв. м) земли ветеранам специальной военной операции на Украине. Пилотное название проекта — «Земский ветеран СВО», рассказал глава региона Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: пресс-служба президента РФ Денис Пушилин и Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Пушилина, программа предполагает понятный и прозрачный инструмент для получения ветеранами земли в регионе с использованием уже существующих льготных инструментов.

«У нас много ребят, кто уже связывает свою жизнь с территорией, за которую они кровь проливали, получали ранения товарищи, (которую они. – "Ъ") чувствуют уже своей»,— пояснил губернатор. Выделение именно 15 соток Денис Пушилин объяснил демографическим интересом: «Чтобы можно было расширять дом, семьи нужны большие».

Президент инициативу поддержал, но позволил себе небольшое замечание. «У вас земля, конечно, золотая во всех смыслах этого слова, но 15 (соток. – "Ъ") — маловато. Это советский стандарт»,— сказал он.

«Мы в 90-е годы и шести соткам были рады,— возразил губернатор.— Это пилотная только, Владимир Владимирович, если вы поддержите, тогда оно поедет все быстрее»

Как объяснил господин Пушилин, программа обсуждалась на региональном форуме по Народной программе «Единой России». Планируется ее включение в федеральную народную программу партии.

Степан Мельчаков