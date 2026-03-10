За драку в ярославском ТРЦ задержаны подростки из деструктивной субкультуры

В Ярославле полиция совместно с Росгвардией установила и задержала четверых несовершеннолетних 2008 – 2011 годов рождения после массовой драки в ТРЦ «Аура». Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД. Часть задержанных относит себя к скинхедам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот видеозаписи, ТГ-канал «Жесть Ярославль» Фото: Скриншот видеозаписи, ТГ-канал «Жесть Ярославль»

9 марта в ТРЦ «Аура» в Ярославле группа лиц беспричинно нанесла побои нескольким молодым людям, рассказали в ведомстве. После нападения трое местных жителей 2008 – 2009 годов рождения и девушка 2010 года рождения были доставлены в больницу.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», у пострадавших зафиксированы ножевое ранение и сотрясение мозга. Вечером 9 марта полиция, прибывшая в ТРЦ, забрала в следственные органы 10 свидетелей преступления. Уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

«В настоящее время в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий оперативниками центра по противодействию экстремизму регионального УМВД во взаимодействии с коллегами из Росгвардии установлены личности и задержаны четверо несовершеннолетних 2008-2011 г.р., причисляющих себя к одной из деструктивных субкультур. Личности и местонахождение иных граждан, причастных к совершению преступления, а также мотивы его совершения, устанавливаются правоохранителями»,— сообщили в УМВД.

УМВД опубликовало видео-комментарий участников драки. Один из них сообщает, что относит себя к скинхедам. Затем уже другой сообщает, что «быть скинхедом очень плохо», и приносит извинения. Еще один задержанный сообщает, что ударил «одного парня» ножом в спину.

Подробнее о массовых нападениях в ярославском ТРЦ — в материале «Ъ-Ярославль» «Бойцовский центр».

Алла Чижова