Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Журнал Forbes представил 40-й рейтинг долларовых миллиардеров. В список вошло рекордное число человек — 3428. Это на 400 больше, чем в прошлом году. Возглавил рейтинг, как и в прошлом году, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. За год его состояние увеличилось на $497 млрд и достигло $839 млрд.

В топ-10 богатейших людей мира вошли:

Илон Маск ($839 млрд). Сооснователь и бывший гендиректор Google Ларри Пейдж ($257 млрд, за год поднялся с седьмой строчки). Сооснователь Google и бывший президент Alphabet Сергей Брин ($237 млрд, поднялся с восьмой строчки). Основатель Amazon Джефф Безос ($224 млрд, опустился с третьей строчки). Основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг ($222 млрд, опустился со второй строчки). Основатель и совладелец корпорации Oracle Ларри Эллисон ($190 млрд, опустился с четвертой строчки); Председатель правления и генеральный директор LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton Бернар Арно и семья ($171 млрд, опустился в пятой строчки). Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ($154 млрд, поднялся с 16-й строчки). Инвестор Уоррен Баффет ($149 млрд, опустился с шестой строчки). Основатель ритейлера Zara и текстильного концерна Inditex Амансио Ортега ($148 млрд, опустился с девятой строчки).

Общее состояние всех миллиардеров из списка составило рекордные $20,1 трлн. Это на $4 трлн больше, чем в прошлом году. Больше всего миллиардеров в США — рекордные 989 человек. Затем следует Китай с 610 миллиардерами и Индия (229).