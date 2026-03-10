Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes
Журнал Forbes представил 40-й рейтинг долларовых миллиардеров. В список вошло рекордное число человек — 3428. Это на 400 больше, чем в прошлом году. Возглавил рейтинг, как и в прошлом году, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. За год его состояние увеличилось на $497 млрд и достигло $839 млрд.
В топ-10 богатейших людей мира вошли:
- Илон Маск ($839 млрд).
- Сооснователь и бывший гендиректор Google Ларри Пейдж ($257 млрд, за год поднялся с седьмой строчки).
- Сооснователь Google и бывший президент Alphabet Сергей Брин ($237 млрд, поднялся с восьмой строчки).
- Основатель Amazon Джефф Безос ($224 млрд, опустился с третьей строчки).
- Основатель Meta (признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг ($222 млрд, опустился со второй строчки).
- Основатель и совладелец корпорации Oracle Ларри Эллисон ($190 млрд, опустился с четвертой строчки);
- Председатель правления и генеральный директор LVMH Moet Hennessy—Louis Vuitton Бернар Арно и семья ($171 млрд, опустился в пятой строчки).
- Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ($154 млрд, поднялся с 16-й строчки).
- Инвестор Уоррен Баффет ($149 млрд, опустился с шестой строчки).
- Основатель ритейлера Zara и текстильного концерна Inditex Амансио Ортега ($148 млрд, опустился с девятой строчки).
Общее состояние всех миллиардеров из списка составило рекордные $20,1 трлн. Это на $4 трлн больше, чем в прошлом году. Больше всего миллиардеров в США — рекордные 989 человек. Затем следует Китай с 610 миллиардерами и Индия (229).
