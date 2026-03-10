Осторожно, бизнес закрывается

Треть предпринимателей малого бизнеса планирует закрыть или продать компанию. Это результаты исследования фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики. У каждого третьего респондента в конце прошлого года не хватило доходов для покрытия прямых расходов. К тому же 40% предприятий зафиксировали снижение спроса.

В условиях роста фискальной нагрузки пессимизм малого бизнеса только увеличивается. Половина предприятий не ждет улучшения ситуации в краткосрочной перспективе. Кроме того, косвенно на отечественный бизнес влияет и сложная геополитическая обстановка, отметил директор по аналитике «Инго Банка» Василий Кутьин:

«В 2026 году, как мы знаем, ставка НДС выросла до 22%, а порог применения упрощенной системы налогообложения снизился до 20 млн руб. Помимо этого, бизнес уже длительное время работает в условиях высокой ключевой ставки и увеличения неплатежей контрагентов. Все это накладывается на сложную ситуацию в геополитической сфере, которая разгоняет риски на мировых рынках. Так, существенно осложнились логистические цепочки и внешнеэкономическая деятельность в целом.

По данным Минэкономразвития, по итогам 2024 года доля малого и среднего бизнеса в России близка к 22%, что достаточно много. Сейчас пока сложно сказать, сколько из 31% предпринимателей, планирующих выйти из бизнеса, найдут новых инвесторов. Но ситуация на внешнем рынке меняется стремительно, не исключен вариант более быстрого перехода к траектории восстановления.

Текущая ситуация может открыть новые горизонты. Сейчас главное — избежать спешки, просчитать все риски, оптимизировать внутренние ресурсы, чтобы не допустить потерь в период турбулентности. Скорее всего, оптимальным вариантом станет не полная продажа, а долевое участие крупных инвесторов с аукционом на расширение доли».

В четвертом квартале 2025 года 40% предприятий в сегменте малого бизнеса находилось в режиме выживания. Это самый высокий показатель за пять лет. При этом аналитиков сильно тревожит психологический фактор. Предприниматели устали от постоянной турбулентности и уже не готовы продолжать бороться за бизнес. Многие действительно уйдут с рынка, но их процент будет чуть меньше, считает гендиректор ассоциации «Национальное объединение внутренних аудиторов и контролеров» Анастасия Русакова:

«Играют роль дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки и падение спроса, поскольку население исчерпало все свои кредитные ресурсы и сейчас находится в режиме жесткой экономии. Сочетание этих двух факторов привело к тому, что повышение налогов фактически сработало как триггер для прекращения деятельности. Насколько реалистично, что все 30% компаний действительно закроются? Мне видится, что где-то 10-15% действительно уйдут с рынка. Это в основном микробизнес, а также компании, которые работают на грани рентабельности, — у них просто не осталось ресурса для маневра.

Примерно 10% фирм могут быть проданы. Это те компании, у которых есть реальные активы: помещения, оборудование, наработанные связи, клиентская база, но не осталось сил и желания продолжать борьбу в текущих условиях.

Еще от 5% до 10% предпринимателей могут уйти в "серую" зону, найти способы оптимизации. Если говорить о планах перепродажи, здесь можно выделить две основные категории игроков. Первая — крупные отечественные корпорации и холдинги. Для них покупка малых и средних предприятий — это приобретение не столько клиентской базы, сколько технологических команд и компетенций. Им проще взять работающий механизм с людьми, чем строить с нуля компанию под задачи.

И вторая категория — иностранные инвесторы из Китая или партнеры из ЕАЭС. Покупка российского бизнеса для них может открыть окно возможностей. Но они придут не во все сферы, а в недвижимость, цеха, логистические комплексы».

С просьбой о снижении фискальной нагрузки на МСП к властям уже обращалось несколько ассоциаций в сфере бизнеса. Минфин в ответ пообещал расширить возможности для налогового вычета, вернуть к упрощенной системе компании в сфере общепита. Однако, как считают аналитики, этих мер не хватит для восстановления ситуации.

Ульяна Горелова