Молчание Мерца оказалось не золотом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц близок к тому, чтобы окончательно упустить желанное лидерство внутри ЕС. Причиной тому стал неутихающий скандал, связанный с Испанией: когда президент США Дональд Трамп критиковал Мадрид, угрожая разорвать с ним всю торговлю, находившийся в Штатах с визитом канцлер Германии промолчал. Теперь премьер-министр Испании Педро Санчес отказывается от телефонного разговора с Мерцем, а его заместитель Йоланда Диас прямо называет последнего «вассалом Трампа».

Фото: Kylie Cooper / Reuters Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Новая порция разрушительных комментариев в адрес Фридриха Мерца прозвучала из Мадрида в понедельник, 9 марта. Заместитель премьер-министра Испании Йоланда Диас заявила в интервью Politico, что канцлер ФРГ входит в число лидеров ЕС, «которые понятия не имеют, как управлять историческим моментом, в котором мы живем». «Сегодня Европе нужно лидерство, а не вассалы, которые приносят дань уважения Трампу»,— сказала она. Диас выразила разочарование позицией Мерца по операции Израиля и США в Иране, указав на нарушение Устава ООН, и призвала к большей независимости ЕС от США и Китая. Также она добавила, что отношения с Берлином, вероятно, переживут этот кризис.

О том, что кризис реален, свидетельствуют не только жесткие заявления из Мадрида, но и то, что две попытки Мерца дозвониться до Педро Санчеса не увенчались успехом.

В Испании их объяснили сменой номера телефона Санчеса в целях безопасности и неактуальными контактными данными у Берлина. Сейчас вопрос уже решен, но телефонного разговора в повестке дня по-прежнему нет.

В Берлине наличие разногласий с Мадридом упорно отрицают. Пресс-секретарь немецкого канцлера Штефан Корнелиус заявил Politico, что отношения между Германией и Испанией «вовсе не напряженные». Он сообщил, что канцлер оставил голосовое сообщение испанскому премьеру и ждет обратного звонка.

При этом внутри Германии также звучит критика в адрес канцлера.

«Альтернатива для Германии» и «Левые» публично указали на слабость Мерца. Аналогичный нарратив продвигают и в Мадриде.

Причиной такой ситуации стала совместная пресс-конференция Мерца и Дональда Трампа по итогам переговоров в Вашингтоне 3 марта. Немецкий канцлер практически все время молчал, в то время как Трамп много говорил про операцию в Иране. В какой-то момент американский президент жестко раскритиковал Испанию за отказ предоставить свои военные базы для ударов по Ирану и назвал ее «ужасным партнером». Он пригрозил полностью разорвать торговые отношения со страной и припомнил ей низкие, по меркам НАТО, отчисления на оборону. Мерц не только спокойно выслушал критику в адрес одной из ключевых стран ЕС, но и не стал возражать против пункта о том, что Испания недоплачивает. Позднее канцлер ФРГ оправдывал свою позицию тем, что не хотел публично перечить Трампу и защищал Испанию за закрытыми дверями.

В Мадриде такой трактовке не поверили и указали на отсутствие европейской солидарности у политика. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прямо заявил, что при Ангеле Меркель или Олафе Шольце такой ситуации не произошло бы. Открыто Испанию поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и руководство Евросоюза.

Подобные резкие комментарии от четвертой по величине экономики ЕС стали серьезным ударом для канцлера, открыто претендующего на лидерство в союзе.

Особенно болезненным оказался упрек в личной слабости Мерца и его готовности пожертвовать европейской солидарностью ради отношений с Трампом. Фактически одной пресс-конференцией в Белом доме Мерц подорвал свои и без того шаткие позиции внутри ЕС.

Традиционные отношения Германии и Франции, бывшие локомотивом ЕС, переживают кризис из-за соперничества Макрона и Мерца и их идеологических разногласий. Пока Макрон отстаивает независимость союза от США и углубление внутренней интеграции, Мерц ориентируется на концепцию усиления ЕС ради более равноправного партнерства с Вашингтоном.

Италия, которая изначально дрейфовала к Германии из-за схожего видения монетарной политики внутри ЕС в противовес идеям Макрона, оказалась не готова к притязаниям Мерца стать главным переговорщиком с Вашингтоном. Особенно учитывая, что премьер-министр Джорджа Мелони имеет собственный успешный канал связи с Трампом из-за идеологической близости к нему. Теперь у Берлина произошло столкновение еще и с Испанией.

И если разногласия с Францией и Италией носят двусторонний характер, то ссора с Испанией выходит за эти рамки. Она, по сути, посылает четкий сигнал менее сильным членам ЕС: ради отношений с США Германия готова поступиться своими союзниками. И теперь претензии Мерца на лидерство будут восприниматься через призму недоверия к любым гарантиям, которые он предложит внутри Евросоюза.

Вероника Вишнякова