Лавров заявил главе МИД Ирана о готовности содействовать деэскалации в регионе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Российский министр подчеркнул, что Москва готова содействовать решению конфликта на Ближнем Востоке «при должном учете интересов безопасности» иранской стороны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Продолжен обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке, резко деградировавшей вследствие неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана. С.В.Лавров вновь высказал принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, чему российская сторона неизменно готова содействовать при должном учете интересов безопасности Ирана и его соседей по региону»,— говорится в сообщении МИД РФ.
6 марта президент РФ Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и выступил за немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке. Пезешкиан поблагодарил за солидарность России с иранским народом и рассказал о развитии ситуации в регионе.