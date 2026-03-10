Путин обсудил с Пушилиным восстановление ДНР

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным отметил высокие темпы развития региона, несмотря на продолжающиеся боевые действия в некоторых районах.

«Понятно, что ущерб колоссальный за последние годы, но и восстановление идет довольно быстрыми темпами... Жилье, в принципе, у вас растет хорошим темпом»,— сказал президент.

В свою очередь, глава республики доложил о ситуации с водоснабжением, назвав ее сложной. «Безусловно сконцентрировали свое внимание на снижении водопотерь»,— добавил Денис Пушилин.

Глава ДНР сообщил Владимиру Путину о планах построить в этом году дорогу к городу Курахово, о взятии которого Минобороны сообщило в январе 2025 года. По словам господина Пушилина, общественный транспорт уже ходит по этому направлению, однако дорожное полотно сильно изношено в результате боевых действий.

Денис Пушилин рассказал президенту о восстановлении и строительстве дорог в ДНР. По его словам, в 2022 году в нормативном состоянии находилось не более 14% федеральных, региональных и межмуниципальных трасс. К настоящему моменту построено 2,5 тыс. км дорог и 36 искусственных сооружений. До 2030 года запланировано возведение еще 3,5 тыс. км.