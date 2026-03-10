Запланирован второй этап перерасчета коммунальных платежей белгородцев

Жители Белгородской области начали получать квитанции по жилищно-коммунальным платежам. В документы уже включен перерасчет за услуги, которые фактически не предоставлялись в феврале 2026 года из-за перебоев после атак ВСУ. В апреле или мае планируется проведение второго этапа перерасчета. Вопрос обсуждался на еженедельном заседании облправительства 10 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Губернатор Вячеслав Гладков пояснил на совещании, что «в условиях крайне сложной ситуации оперативно произвести абсолютно точные расчеты в полном объеме за короткий срок было невозможно». На данный момент выполнен перерасчет «в первом приближении». Кроме того, по информации пресс-службы областного правительства, на 11 марта у господина Гладкова запланирована рабочая встреча с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Там будет обсуждаться возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям.

«Если мы этот вопрос решим, то у нас появится дополнительная возможность для оказания помощи нашим жителям. Каким образом будет второй этап производиться и будет ли он производиться? Мы поймем это уже до конца следующей недели»,— резюмировал Вячеслав Гладков.

Ранее белгородский губернатор подчеркивал: «непоставленная услуга оплачиваться не должна и не будет». Затраты на топливо и обслуживание генераторов, которые питали многоквартирные дома во время отключений, также не будут перекладывать на население.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в городских управах Белгорода созданы специальные комиссии для работы с обращениями жителей по поводу сумм перерасчета.

«Эти обращения будут аккумулироваться у нас в рабочей группе, и в течение пяти рабочих дней будет дан ответ», — пояснил на заседании замгубернатора Сергей Довгалюк.

Денис Данилов