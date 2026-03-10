Путин: под контролем ВСУ осталось 15-17% территории ДНР

Под контролем ВСУ остается не более 17% территории Донецкой Народной Республики. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с губернатором ДНР Денисом Пушилиным.

По словам Владимира Путина, около полугода назад «насчитали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории». В октябре прошлого года на «Валдае» президент говорил, что российским войскам оставалось взять под контроль около 0,13% территории ЛНР и около 19% — ДНР.

Владимир Путин попросил Дениса Пушилина уточнить данные на текущий момент. Глава региона ответил, что сегодня ВСУ контролируют около 17% территории региона.

«Мне так и докладывают,— ответил президент,— 15-17%».