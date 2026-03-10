Экспорт кондитерских изделий Ставрополья вырос на 30% за год

Ставропольский край в 2025 году экспортировал 27 тыс. т. кондитерских изделий на сумму $70 млн. Объем поставок в денежном выражении превысил прошлогодний показатель на 30%, а по массе вырос на 6,3%. Об этом сообщает пресс–служба министерства экономического развития Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ставропольские шоколад, печенье и конфеты покупают в 21 стране мира. Среди основных импортеров региона — Азербайджан, Грузия, Китай и Беларусь.

Крупнейшие производства располагаются в Грачевском и Предгорном округах, а также в Невинномысске. Развивается и малый бизнес с цехами небольшой мощности.

«Для увеличения выпуска и расширения поставок на внутренний и внешний рынки предприниматели получают государственную поддержку через краевые фонды в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентоспособная экономика» и «Экспорт». К примеру, наш Фонд микрофинансирования выдает льготные займы со ставкой от 1% годовых»,— рассказал министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин.

Роман Лаврухин