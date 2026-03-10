Посольство России назвало актом агрессии удар по Дому русской культуры в Ливане

Посольство России в Ливане осудило удар по культурно-гуманитарному учреждению «Дом русской культуры» в городе Набатия. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

«Не может быть никакого оправдания акту военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в культурно-гуманитарной сфере... Поддержание подобной деятельности в условиях царящей во всем регионе нестабильности и без того дается с большим трудом»,— прокомментировали в посольстве. По словам дипломатов, при атаке никто не пострадал.

8 марта израильская ракета разрушила здание в Набатии на юге Ливана. В одном из помещений располагался «Дом русской культуры». Центр дополнительного образования сотрудничал с Русским домом в Бейруте и проводил занятия, в том числе для ливанских детей.

9 марта Армия обороны Израиля начала наземную операцию на юге Ливана против инфраструктуры шиитского движения «Хезболла». По данным Минздрава Ливана, в боевых действиях погибли почти 400 жителей страны. Израиль сообщил о гибели двух своих военнослужащих.