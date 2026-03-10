В 2026 году в Татарстане увеличат траты на форму для медработников до 133,9 млн

В Татарстане планируют увеличить финансирование программы обеспечения медицинских работников форменной одеждой. В 2026 году на эти цели дополнительно направят 78,9 млн руб., сообщила пресс-служба Минфина республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально в бюджете республики на 2026 год было предусмотрено 55 млн руб. После дополнительного финансирования общий объем трат на медицинскую форму составит 133,9 млн руб.

Средства направят на закупку обновленной линейки униформы для младшего медицинского и другого персонала медучреждений. Увеличение финансирования также связано с ростом числа сотрудников.

Ранее Министерство здравоохранения представило шесть рекомендованных цветов медицинской формы в зависимости от должности работников.

