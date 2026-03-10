Экс-владелец фабрики пуховых платков в Оренбурге Олег Гремпель отпущен из-под ареста

Бывшему владельцу оренбургской фабрики пуховых платков Олегу Гремпелю заменили меру пресечения. Вместо домашнего ареста суд назначил запрет на определенные действия, включая общение с участниками уголовного дела, а также использование телефона и интернета. Решение принял Ленинский районный суд Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Предприниматель обвиняется в мошенничестве, связанном с векселями организации «Оренбурггражданпроект» и кредитами банка «Оренбург» на сумму 1,3 млрд руб. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, которая предусматривает наказание за мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере. Олег Гремпель был арестован в мае 2025 года.

В деле также фигурирует бывший член правления АО «Банк Оренбург» Андрей Сивелькин. В июле прошлого года он был осужден за незаконную продажу банковских акций, однако наказание ему не было назначено из-за истечения срока давности.

Арбитражный суд Московской области ранее арестовал акции оренбургской фабрики пуховых платков по иску конкурсного управляющего, который действовал в рамках дела о банкротстве Гремпеля.

Андрей Сазонов