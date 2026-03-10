Опасные вещества выявили в сбросах воды со свердловского целлюлозного завода

В Свердловской области выявлены нарушения в сбросе сточных вод с Туринского целлюлозно-бумажного завода, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Проверка показала превышение допустимых концентраций фосфора, БПК5, органических загрязнений, железа и нефтепродуктов. Сброс осуществлялся без разрешения, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После проведения проверки завод получил соответствующие документы. Для улучшения качества сбросов предприятие планирует поэтапно модернизировать инфраструктуру, включая реконструкцию очистных сооружений. В целях снижения потребления воды завод намерен внедрить системы повторного использования. Эти меры направлены на снижение экологического воздействия на окружающую среду.

В прокуратуре подчеркнули, что контроль за соблюдением экологических норм будет продолжаться. В случае новых нарушений будут приняты соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил иск межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы и постановил обратить в доход государства имущество АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод».