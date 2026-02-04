Суд изъял в доход государства имущество Туринского целлюлозно-бумажного завода

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы и постановил обратить в доход государства имущество АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод». Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Основанием для иска стала задолженность предприятия по обязательным платежам на сумму более 149 млн руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В перечень имущества, переходящего в доход государства, вошли 17 автотранспортных средств (легковые, грузовые и специализированные автомобили), а также производственное и технологическое оборудование — печатные и маркировочные машины, станки дерево- и металлообработки, пилорамное и лесопильное оборудование, гидравлический пресс, крановое хозяйство, системы видеонаблюдения и самоходная техника (погрузчики, бульдозер, автогрейдер, трактор).

АО «Туринский ЦБЗ» зарегистрировано в августе 1999 года и специализируется на производстве бумаги и картона. Генеральным директором компании с января 2023 года является Дмитрий Русаков. Завод был запущен для нужд оборонной промышленности — здесь производили пороховую целлюлозу

Ранее «Ъ-Урал» писал, что Туринский целлюлозно-бумажный завод в 2026 году начнет производить абсорбционную целлюлозу для ликвидации разливов нефти.

Полина Бабинцева