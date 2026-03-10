ФСБ: за 20 лет работы НАК в России предотвращено более 1 тыс. терактов

За прошедшие два десятилетия в России предотвращено более тысячи терактов. Об этом директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил 10 марта на совместном заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба, посвященном 20-летию со дня образования НАК. В мероприятии приняли участие руководители федеральных ведомств, органов исполнительной власти, полпреды президента в федеральных округах, представители спецслужб и правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кроме того, за это время ликвидированы более 2,5 тыс. боевиков, задержаны 17 тыс. их пособников, изъято около 18 тыс. единиц оружия, 71 тыс. боеприпасов, 25 тонн взрывчатки и более 5 тыс. самодельных взрывных устройств.

Также было отмечено, что совместными усилиями заинтересованных ведомств удалось кардинально сократить количество террористических преступлений в стране и оздоровить обстановку на Северном Кавказе, где число совершенных терактов снизилось в сотни раз. При этом было ликвидировано организационное ядро бандподполья и перекрыты основные каналы ресурсного обеспечения боевиков.

Отдельно директор ФСБ остановился на профилактике идеологии терроризма. «Все мы прекрасно понимаем, что силовыми методами с этими проблемами бороться практически невозможно. Нужно противодействовать умением противостоять, переубеждать, воздействовать на среду»,— сказал Александр Бортников.

Александр Александров