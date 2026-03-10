Bloomberg: Apple производит около 25% iPhone в Индии

Apple Inc. увеличила выпуск iPhone в Индии примерно на 53% в 2025 году. Теперь в стране собирается четверть смартфонов компании, пишет Bloomberg. Это соответствует политике компании по переводу части производства своих устройств из Китая после введения в отношении этой страны американских импортных пошлин и на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином.

По данным анонимных источников агентства, в 2025 году в Индии было собрано около 55 млн iPhone по сравнению с 36 млн годом ранее. В год Apple производит около 220–230 млн смартфонов по всему миру.

Сейчас в стране собираются все версии последней линейки iPhone 17, включая модели Pro и Max, которые будут впервые поставляться в США из Индии.

Елизавета Труфанова