Здание «Известий» на Пушкинской площади выставили на торги по аренде

Историческое здание газеты «Известия» на Пушкинской площади в Москве выставили на аукцион на право аренды. Объект находится в федеральной собственности, информация о торгах опубликована на сайте «ГИС торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Начальная цена аренды составляет 236 млн руб., договор будут заключать на 10 лет. Минимальная ставка — 26,4 тыс. руб. за кв. м без учета НДС. Шаг аукциона установлен на уровне 11,8 млн руб. Прием заявок продлится до 27 марта, торги назначены на 1 апреля.

Здание площадью 8,9 тыс. кв. м можно использовать под офисы, торговлю, общепит и услуги. Условия допускают субаренду.

Семиэтажное здание построили в 1927 году по проекту архитектора Григория Бархина. Объект имеет статус культурного наследия регионального значения.