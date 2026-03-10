В Ставропольском крае выявили 502 случая ВИЧ-инфекции в 2025 году

В Ставропольском крае в 2025 году зарегистрировали 502 случая ВИЧ-инфекции, что на 4,6% меньше прошлогоднего показателя, при этом на диспансерный учет поставили 478 пациентов. Об этом «Ъ–Кавказ» рассказали в краевом центре СПИД.

На начало года в региональном регистре ВИЧ–инфицированных числится 5349 пациентов (без учета системы ФСИН). На 100 тыс. жителей края приходится 185,4 зараженных. В пяти муниципалитетах этот показатель превышает краевой: Невинномысск (308,5 больных на 100 тыс.), Предгорный округ (289,3), Лермонтов (282,3), Минераловодский (239,7) и Георгиевский (224,7) округа. Новых случаев в прошлом году было меньше, чем годом ранее.

«Показатель заболеваемости в 2025 году составил 16,6 новых случаев на 100 тыс. населения против 17,4 в 2024 году. Снижение на 4,6% продолжает трехлетнюю тенденцию сокращения заболеваемости в регионе»,– уточнили в центре.

Чаще всего заражались жители Минераловодского (28,4 случая на 100 тыс.), Предгорного (24,4), Советского (24,4), Георгиевского (24,2) и Труновского (22) округов.

«Высокий уровень инфицирования в большинстве этих территорий связан с распространением вируса среди потребителей наркотиков. Доля зараженных инъекционным способом там превышает среднекраевой уровень на 19,3%»,– пояснили в центре.

Существенный рост заболеваемости по сравнению с 2024 годом зарегистрирован в Ипатовском округе (рост на 100%, 17,8 на 100 тыс. человек), Нефтекумском (+66,7%, 16,8 заболевших), Шпаковском (+58,8%, 16,2), Кировском (+55,6%, 21,2) и Кочубеевском (+50%, 15,5) округах.

81% заболевших приходится на людей 30-59 лет. Заражение смещается в старшие группы: доля инфицированных 40-49 лет выросла с 32,4% в 2023 году до 34,3% в 2025-м, а среди 50-59-летних — с 12,9% до 19,9%. Одновременно увеличилась доля молодежи 15-19 лет — с 1,3% до 2,3%.

В гендерном распределении преобладают мужчины: у них ВИЧ находят в 1,4 раза чаще женщин (59% против 41%).

Половой путь передачи остается основным. Его доля выросла с 39% в 2016 году до 80,1% в 2025-м. Инъекционный способ снизился до 19,3%. Мужчины заражались при гетеросексуальных контактах в 66,7% случаев, при гомосексуальных — в 5,2%, при употреблении наркотиков — в 28,1%. Женщины инфицировались половым путем в 90,7% случаев, через инъекции — в 7,8%.

Пик полового заражения пришелся на женщин 30-40 лет (94% случаев). Инъекционный путь чаще встречается у мужчин 50-60 лет (41%), что связано с употреблением наркотиков в прошлом и поздним обращением к врачам.

Вертикальная передача от матери к ребенку произошла в трех случаях против одного в 2024 году.

В социальной структуре заболевших преобладают благополучные граждане, но их доля снизилась с 61,8% до 55,3%. Работающие составили 48,1%, прочие категории — 7,2%. На неблагополучное население пришлось 44,7% заболевших.

Роман Лаврухин