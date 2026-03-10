Петербуржец подал иск на российских фигуристов из-за «аморальности программ»

Житель Санкт-Петербурга подал иск в Невский суд в отношении российских фигуристов, жалуясь на «аморальное и антиобщественное» содержание их программ. В частности, иск подан против Петра Гуменника, Андрея Мозалева и Григория Федорова. Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Петр Гуменник

«(Петр.—“Ъ”) Гуменник в образе серийного убийцы вполне может стать символом подпольных школ киллеров, возникших в 90-е годы и существующих до сих пор»,— приводит госпожа Лебедева фрагмент жалобы истца Бориса. В своем иске он называет выступление фигуриста по мотивам романа Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы» — «отвратительным зрелищем массового помешательства».

По мнению истца, фигурист Андрей Мозалев в конце произвольной программы «имитирует стрельбу по зрителям», а фигурист Григорий Федоров направляет воображаемое оружие на зрителей в начале произвольной программы. Борис, пишет госпожа Лебедева, просил суд признать действия ответчиков аморальными, антиобщественными, причиняющими вред развитию детей, провоцирующими совершение особо тяжких преступлений. Также истец потребовал взыскать с каждого ответчика по 1 рублю.

Невский суд отказал гражданину в принятии иска, пояснив, что в заявлении не было указано, «какие лично права Бориса были нарушены».