У торгового центра в Подмосковье взорвался автомобиль

В Наро-Фоминском районе Подмосковья в автомобиле взорвался газовый баллон. Как сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах, пострадавших нет. На месте работают пожарные и полиция.

Происшествие произошло у торгового центра в деревне Селятино. Собеседник агентства уточнил, что автомобиль принадлежал пенсионерам. По информации Telegram-канала SHOT, из-за взрыва пострадал водитель, у машины повреждены задняя часть, крыша и водительская дверь.

Никита Черненко