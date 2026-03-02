Белгородский бизнес может избежать штрафов за вывески на иностранном языке

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения законодательства, в соответствии с которыми вывески, а также иные источники публичной коммуникации с потребителями должны быть на русском языке, а иностранные слова могут использоваться только в качестве дублирующих. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков на заседании облправительства 2 марта поручил проработать вопрос о том, чтобы не штрафовать приграничный бизнес (включая фирмы в Белгороде) за нарушения этих требований до окончания действия режима контртеррористической операции (КТО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Бизнес в приграничных муниципальных образованиях находится в настолько тяжелой ситуации, что сейчас — или генератор покупать, или зарплату платить, или налоги платить, или оплачивать услуги поставщиков. Объем услуг падает, выручка падает, потратить 100–150 тысяч на вывеску новую физически невозможно. И конечно же недовольство среди предпринимателей растет»,— заявил глава региона.

Господин Гладков подчеркнул, что речь не идет о неисполнении федерального закона. Вопрос заключается в отсрочке. Решение, по его словам, необходимо не для всей территории Белгородской области, а только для восьми округов — «начиная с Ракитянского, Краснояружского и до Валуйского, включая Белгород».

Вопрос будет вынесен на заседание оперативного штаба в пятницу, 6 марта.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что региональные власти прорабатывают вопросы о снижении налоговой нагрузки на приграничный белгородский бизнес.

Денис Данилов