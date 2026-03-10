В Челябинске открыли комплексное здание региональных налоговых органов

В Челябинске начал работу новый комплекс, объединяющий управление ФНС России по Челябинской области и две городские налоговые инспекции. Это обеспечит принцип «одного окна» для жителей и бизнеса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое здание оснащено большими операционными залами с системой управления очередью и зонами ожидания. Отдельные кабинеты предусмотрены для приема документов по специальным правилам, получения пояснений и разрешения спорных ситуаций. Также в комплексе оборудовали конференц-зал для мероприятий и музейную экспозицию, посвященную истории налоговых органов региона. Все помещения обустроены с учетом потребностей маломобильных граждан.

Ранее областные подразделения ФНС России размещались в разных местах, что осложняло прием граждан и развитие современного сервиса, подчеркивают в пресс-службе правительства региона. Ввод в эксплуатацию нового здания позволил решить проблему дефицита рабочих площадей, повысить уровень безопасности и комфорта для посетителей и сотрудников. Кроме того, теперь налоговая служба области сможет выполнять задачи межсубъектового характера и федерального уровня.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук, руководитель УФНС России по Челябинской области Александр Жеребцов, глава Челябинска Алексей Лошкин, а также представители бизнеса.