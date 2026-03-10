Закредитованность бизнеса в Ставропольском крае выросла на 6,9% за год

Объем кредитных обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Ставропольского края к началу 2026 года достиг 168,9 млрд руб., увеличившись на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ–Кавказ» рассказали в министерстве экономического развития Ставропольского края.

При этом просроченная задолженность сократилась на 0,1% и составила 10,79 млрд руб.

По данным на февраль 2026 года, количество субъектов МСП в регионе, включая самозанятых, превышает 350 тыс. Это на 58 тыс. больше, чем в феврале прошлого года. Из этого числа 106,7 тыс. составляют индивидуальные предприниматели и юридические лица, а 243,9 тыс. — самозанятые.

По количеству малых и средних предприятий Ставропольский край по итогам прошлого года вошел в топ-15 российских регионов.

Валовая добавленная стоимость, созданная субъектами МСП в крае за 2025 год, составила 525,03 млрд руб., что на 14,5% больше, чем годом ранее.

«Наиболее востребованной мерой государственной поддержки бизнеса остаются льготные микрозаймы. Фонд микрофинансирования Ставропольского края выдает их под 1– 16% годовых на сумму до 5 млн руб. В 2025 году организация предоставила более 345 микрозаймов на общую сумму 835 млн руб.»,– уточнили в министерстве.

Для решения проблемы отсутствия залогового обеспечения по кредитам в крае функционирует Гарантийный фонд, который выступает поручителем за предпринимателей. Комиссия за услуги составляет от 0,25% до 1,5% годовых. В прошлом году фонд предоставил бизнесу Ставрополья 153 поручительства на сумму почти 1,3 млрд руб., что позволило привлечь в экономику региона 6,5 млрд руб.

