Jetour прекратил продажи кроссоверов X50 и X70 в России

Компания Jetour остановила продажи кроссоверов X50 и X70 на российском рынке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

«Отталкиваясь от реальных предпочтений потребителей и текущего спроса на продукты, компания приняла решение оптимизировать модельный ряд бренда Jetour на российском рынке»,— пояснили в компании. С марта 2026 года семейная линейка кроссоверов бренда в России представлена только моделями X70+ и X90+.

Наибольшей популярностью у российских покупателей пользуются модели Dashing, T2 и X70+. Производитель добавил, что оптимизация модельного ряда позволит сосредоточить ресурсы на наиболее востребованных автомобилях.