Врач рассказала подробности о первых в России операциях по пересадке рук

Московские врачи первыми в России запустили новое направление — пересадку рук (или их частей) после утраты конечностей, сообщили “Ъ” в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Уже проведено две операции нового типа. 53-летнему мужчине пересадили правые предплечье и кисть, 42-летнему пациенту восстановили утраченные после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент здравоохранения Москвы Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Как пояснила главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава РФ Наталья Мантурова, некоторым пациентам из-за особенностей травм их рук нельзя помочь с помощью каких-либо «реконструктивно-пластических операций», в связи с чем им требуется полноценное восстановление функции верхних конечностей. В таком случае, отмечает госпожа Мантурова, единственным шансом для них является аллотрансплантация — пересадка донорского комплекса тканей.

Над развитием нового направления в Москве работает команда специалистов НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. С. П. Боткина и ГКБ им. С. С. Юдина. К участию также были приглашены врачи из китайского Университета Гуанси, которые применяют в трансплантологии опыт советской и российской школы, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы.

Новый тип операции специалисты проводят на базе флагманского центра НИИ СП им. Н. В. Склифосовского. Хирургические вмешательства могут длиться 6–12 часов. По словам директора НИИ СП им. Н. В. Склифосовского Сергея Петрикова, операции по пересадке рук стали первыми в истории не только института, но и всей российской медицины. «Главная задача, стоящая перед врачами,— не просто анатомическое восстановление конечности, а полное возвращение пациенту ее функций,— пояснил он.— Критически важным этапом является подбор иммуносупрессивной терапии, призванной предотвратить отторжение трансплантата. У специалистов Института Склифосовского накоплен значительный опыт в этом направлении благодаря успешным программам трансплантации органов».

Мария Барановская