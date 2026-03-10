Суд оставил без движения иск «ДГ-софт» к арабской компании на 319 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области оставил без движения исковое заявление ООО «ДГ-софт» к Urbi Gulf FZ-LLC (ОАЭ) о взыскании 319 млн руб. до 10 апреля 2026 года. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 3 марта текущего года. Суд указал на нарушения в подаче иска. Вопрос о его принятии будет разрешен после устранения ошибок.

ООО «ДГ-софт» зарегистрировано в Новосибирске в 2011 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. С сентября 2025 года компанией управляет ООО «Дубльгис».

В сентябре 2025 года Forbes со ссылкой на источники сообщил, что основатель сервиса офлайн-карт 2ГИС Александр Сысоев продал свою долю в ООО «Дубльгис» и покинул компанию. Ранее — в декабре 2024 года судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда было установлено право собственности Александра Сысоева на долю в размере 15,61% в уставном капитале ООО«ДГ-софт» и долю в размере 22,74% в уставном капитале компании Urbi Gulf FZ-LLC.

Лолита Белова