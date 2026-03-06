Связанная с «Дубльгис» структура взыскивает с арабской компании 319 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит заявление новосибирской компании ООО «ДГ-софт», которая требует взыскать 319 млн руб. с Urbi Gulf FZ-LLC (ОАЭ) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Подробности иска не раскрываются.

Заявление пока не принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

В декабре 2024 года судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда было установлено право собственности основателя сервиса офлайн-карт 2ГИС Александра Сысоева на долю в размере 15,61% в уставном капитале ООО«ДГ-софт» и долю в размере 22,74% в уставном капитале компании Urbi Gulf FZ-LLC.

В сентябре 2025 года Forbes со ссылкой на источники сообщил, что Александр Сысоев продал свою долю в ООО «Дубльгис» и покинул компанию. Еще в сентябре 2020 года стало известно, что компания «Цифровые технологии», связанная со Сбербанком, получила 71,94% в «Дубльгисе». Еще 3,06% — у ООО «О2О Холдинг» — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Оставшиеся 25% сохранили основатели и менеджмент компании — 0,90% у ООО «ДГ-софт» и 24,91% у «2ГИС лимитед».

В 2014 году сервис 2ГИС сообщил о начале работы в Дубае. Объединенные Арабские Эмираты стали восьмой страной, где появился сервис. В марте 2023 года издание «Код Дурова» писало, что выходцы из 2ГИС разработали сервис картографии для Дубая — Urbi и открыли в столице ОАЭ свой офис.

