Главу штаба «Юного следователя» обвинили в мошенничестве

Басманный районный суд Москвы арестовал начальника штаба молодежного союза «Юный следователь» Алексея Хворостянко. Его обвинили в особо крупном мошенничестве. Это следует из данных картотеки суда.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что по делу также проходит Роберт Аракелян. Его отправили под стражу на два месяца. Подробности дела неизвестны.

«Юный следователь» — межрегиональная общественная организация, созданная по инициативе председателя СКР. Ее активисты занимаются информационно-просветительской деятельностью в регионах. Цель союза — объединение молодежи, желающей служить в правоохранительных органах. Помимо работы в союзе, господин Хворостянко входит в Общественный совет при СКР.

Никита Черненко