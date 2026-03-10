В отношении члена партии «Яблоко» Николая Маркина возбудили дело о фейках

Правоохранительные органы в Московской области провели обыски у члена партии «Яблоко» Николая Маркина. В отношении него возбудили дело о распространении фейков о российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Силовики пришли с обысками в дом к господину Маркину утром 10 марта. У всех, кто там живет, забрали телефоны, после этого связь с подозреваемым пропала. После обыска члена партии доставили в отделение СКР по городу Раменское. Официально о возбуждении дела не сообщалось.

Николай Маркин — активист из Раменского, выступающий по вопросам экологии и градозащиты. В 2019 году он выдвигался в городской совет от партии «Яблоко». В январе 2025 года активисту назначили административный штраф за дискредитацию российских вооруженных сил.

Никита Черненко