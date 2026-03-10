В Воронеже за 110 млн продают бизнес по производству ленточнопильных станков

Действующее предприятие по производству ленточнопильных станков, работающее с 2002 года, выставили на продажу в Воронеже за 110 млн руб. Об этом сообщило издание De Facto.

Комплектация включает производственное помещение площадью 917 кв. м, вспомогательное здание на 300 кв. м, земельный участок на 2 тыс. кв. м, а также собственную трансформаторную подстанцию, водоснабжение и канализацию.

На территории расположено 24 единицы металлообрабатывающего оборудования, инструменты и оснастка для выпуска продукции. Штат сотрудников укомплектован на 80%. В наличии находятся готовый к отправке станок и изделия, находящиеся в процессе сборки.

Предприятие принадлежит компании «Роста», специализирующейся на выпуске металлообрабатывающих станков. Учредитель Александр Шевцов сообщил, что продажа обусловлена «прекращением предпринимательской деятельности»

Сделка включает в себя все активы и оборудование, необходимые для продолжения производства. Потенциальные покупатели могут рассчитывать на готовую производственную базу с действующей инфраструктурой и готовой продукцией.

По данным Rusprofile, ООО «Роста» зарегистрировано в августе 2002 года в Воронеже. Основной вид деятельности — производство металлообрабатывающих станков. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет и руководит компанией. Александр Шевцов. В 2024 году выручка ООО «Роста» составила 48,4 млн руб., увеличившись на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль выросла на 54%, с 1,2 млн до 1,9 млн рублей.

В середине января «Ъ-Черноземье» сообщал, что в райцентре Лиски Воронежской области выставили на продажу производственный комплекс по приемке, сушке, хранению и переработке подсолнечника за 350 млн руб.

