Обжалован приговор красноярцу, получившему 23 года колонии за убийство школьницы
Обжалован приговор Красноярского краевого суда, который назначил 23 года колонии строгого режима скотнику Игорю Зыкову за убийство школьницы. Апелляционную жалобу подал адвокат обвиняемого, рассказала «Ъ-Сибирь» пресс-секретарь суда Оксана Веселова.
В феврале, как писал «Ъ-Сибирь», Красноярский краевой суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве школьницы в деревне Ушканка (Ужурский район). В основу приговора был положен вердикт присяжных. Подсудимого, 41-летнего работника фермы Игоря Зыкова, восемь заседателей единогласно признали виновным и не заслуживающим снисхождения. По ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления), ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней), ст. 158 УК РФ (кража) ему дали 23 года колонии строгого режима.
По информации краевого управления Следственного комитета России (СКР), 23 ноября 2024 года в загоне для домашнего скота было обнаружено обглоданное животными тело 17-летней школьницы. Расследование установило, что девушку оглушил и оставил на съедение свиньям скотник Игорь Зыков, конфликтовавший с ее отцом.