Скотское дело

В Красноярском крае завершено рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве 17-летней школьницы, растерзанное тело которой было найдено в загоне для домашнего скота. По версии следствия, девушку оглушил и оставил на съедение свиньям скотник Игорь Зыков, конфликтовавший с ее отцом. Коллегия присяжных признала подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения, суд назначил ему 23 года колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд в Красноярске решил, что Игорь Зыков не заслуживает снисхождения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Суд в Красноярске решил, что Игорь Зыков не заслуживает снисхождения

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Красноярском краевом суде вынесли приговор по делу о жестоком убийстве школьницы в деревне Ушканка (Ужурский район) в ноябре 2024 года. В основу приговора был положен вердикт присяжных. Подсудимого, 41-летнего работника фермы Игоря Зыкова, восемь заседателей единогласно признали виновным. Также единодушно присяжные высказались за то, что подсудимый не заслуживает снисхождения, рассказали в пресс-службе суда. По ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления), ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней), ст. 158 УК РФ (кража) ему дали 23 года колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 8 месяцев.

Кроме того, его обязали выплатить родителям своей жертвы компенсацию в размере 6,1 млн руб., сообщила прокуратура региона.

По информации краевого управления Следственного комитета России (СКР), обглоданное животными тело школьницы было найдено 23 ноября 2024 года в загоне для домашнего скота на территории домовладения в деревне Ушканка. Его обнаружил парень старшеклассницы. Проверить, где она находится, молодого человека попросили родители школьницы, которые уехали в Красноярск и не могли дозвониться до дочери.

Правоохранители не исключали, что школьницу мог боднуть стоящий в стойле бык, из-за чего она потеряла сознание, после чего старшеклассницу загрызли свиньи. Однако эта версия подтверждения не нашла.

Следователям удалось восстановить картину произошедшего. По подозрению в гибели несовершеннолетней был задержан скотник АО «Андроновский» Игорь Зыков. Как указывается в деле, 23 ноября 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить управляющему сельхозпредприятием, где он работал.

Фигурант проник на территорию домовладения, где изначально хотел зарезать скот. Там он встретил 17-летнюю дочь управляющего и стал угрожать ей ножом. Между ними завязалась борьба, в ходе которой девушка упала на землю.

Нападавший, по материалам дела, избил старшеклассницу, а когда она потеряла сознание, надругался над ней. Уходя, он похитил телефон. «Имея достаточный опыт и стаж в области разведения и содержания скота, достоверно зная, что свиньи питаются в том числе животной пищей, фигурант оставил потерпевшую в бессознательном состоянии с кровотечениями в области головы и бедра в загоне со свиньями и скрылся с места преступления»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель управления СКР Юлия Арбузова.

Ознакомившись с материалами следствия, обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Как рассказали в прокуратуре края, в зале суда скотник вину не признал. Он отрицал применение насилия и настаивал, что гибель девушки — несчастный случай.

Константин Воронов