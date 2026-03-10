Глава Башкирии вернулся на 14 место в рейтинге влиятельности губернаторов
Глава Башкирии Радий Хабиров по итогам февраля оказался на 14-м месте по уровню влиятельности среди региональных руководителей по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В январе он находился на одну строчку ниже, в декабре — на том же 14 месте.
Опрошенные аналитики АПЭК отметили визит в Башкирию первого вице-премьера Дениса Мантурова. Делегация посетила несколько уфимских предприятий, таких как ОДК-УМПО, площадку по производству БПЛА и Уфимский трансформаторный завод. Кроме того, эксперты обратили внимание на официальные мероприятия с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который приезжал в Уфу 25 февраля.
Пятерка лидеров осталась неизменной — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.