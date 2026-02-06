Радий Хабиров опустился на одну строку в рейтинге влияния губернаторов
Глава Башкирии Радий Хабиров занял 15 место в январском рейтинге глав российских субъектов, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам декабря он занимал 14 строчку.
Аналитики АПЭК обратили внимание на акцент господина Хабирова на долгосрочных проектах для помощи участникам СВО, отметив, что в послании депутатам Курултая Башкирии глава региона анонсировал преобразование санатория «Талкас» в центр лечения и реабилитации военнослужащих и членов их семей.
В январе прошлого года Радий Хабиров занимал 24 место в рейтинге.
По итогам первого месяца 2026 года пятерку лидеров составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.