Радий Хабиров опустился на одну строку в рейтинге влияния губернаторов

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 15 место в январском рейтинге глав российских субъектов, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По итогам декабря он занимал 14 строчку.

Аналитики АПЭК обратили внимание на акцент господина Хабирова на долгосрочных проектах для помощи участникам СВО, отметив, что в послании депутатам Курултая Башкирии глава региона анонсировал преобразование санатория «Талкас» в центр лечения и реабилитации военнослужащих и членов их семей.

В январе прошлого года Радий Хабиров занимал 24 место в рейтинге.

По итогам первого месяца 2026 года пятерку лидеров составили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Идэль Гумеров