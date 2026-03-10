Минтранс сообщил о прохождении пика ледовой обстановки в Финском заливе

Пик ледовой обстановки в Финском заливе пройден без значимых сбоев в погрузке и отправке судов. Об этом сообщила пресс-служба правительства России в Max по итогам рабочей поездки министра транспорта Андрея Никитина в Санкт-Петербург.

«В марте и апреле, по прогнозам, ледообразование будет менее интенсивным, однако нас ожидает активное разрушение ледового покрова. Это сигнал к готовности работать в таких же достаточно сложных и напряженных условиях — с учетом возможного дрейфа судов и подвижек льда», — отметил Андрей Никитин.

Акватория Финского залива сейчас примерно на 80% покрыта льдом толщиной до 25--30 см. С начала навигации ледоколы провели более 2 тыс. судов. В группировку входят шесть линейных и семь портовых ледоколов. По просьбе Минтранса госкорпорация «Росатом» направила в Финский залив атомный ледокол «Сибирь», который обеспечил более 80 проводок. Штаб решил формировать план расстановки ледоколов на апрель ближе к началу месяца для более точного распределения флота.