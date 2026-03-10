Курс доллара на Forex впервые с начала января превысил 80 рублей

Курс доллара на валютном рынке Forex превысил 80 руб. впервые с 9 января. Это следует из данных портала Investing.com.

По данным на 13:06 мск, курс доллара увеличился на 2,43% — до 80,15 руб. К 14:00 мск курс доллара опустился до 78,9 руб. (+0,93%). В это же время курс евро находился на уровне 91,7 руб. (+0,76%).