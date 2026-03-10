Нижегородская область вошла в регионы-лидеры по числу аварий с СИМ

В 2025 году в Нижегородской области произошло 181 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Это на 17,5% меньше по сравнению с годом ранее. По данным ГИБДД, в этих ДТП один человек погиб, еще 189 — пострадали.

По общему числу аварий с участием СИМ Нижегородская область по итогам прошлого года заняла четвертое место среди всех российских регионов.

В целом по России в 2025 году произошло 3,2 тыс. аварий с участием СИМ. В них погибло 68 человек и 3,38 тыс. ранено. В тройку лидеров по числу ДТП вошли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Андрей Репин