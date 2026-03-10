Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду на этой неделе

Температура в Москве на этой неделе превысит норму на шесть и более градусов. Это больше соответствует температуре начала апреля, заявили в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до 10°С и выше. В Гидрометцентре объяснили, что атлантический циклон пройдет по северу европейской территории и принесет в Москву и Подмосковье весеннее потепление. В отдельные дни температура может приблизиться к «рекордно высоким температурным показателям для этого времени», передает «Интерфакс».

11 марта прогнозируется переменная облачность и без осадков. Ночью температура будет от –2°С до 3°С, а днем воздух прогреется в Москве до 9–11°С, по области — до 12°С. 12 марта погода будет облачная. Ночью местами возможны осадки, температура в Москве будет от 0 до 2°С, по области — от –2°С до 3°С. Днем термометры в столице покажут до 10°С, по области — до 11°С. С 13 по 15 марта прогнозируется «однородный режим» погоды — переменная облачность, без осадков, ночью температура около 0°С, днем — 6–11°С.