Ставрополь возглавил одну из категорий рейтинга городов по качеству образования

Орел, Ставрополь и Верхняя Пышма возглавили группу «Образование и развитие» в обновленном индексе качества жизни «Развивай.РФ». Главный управляющий директор ВЭБ.РФ и гендиректор наццентра «Развивай.РФ» Андрей Самохин сообщил об этом РИА Новости 9 марта 2026 года. Индекс объединяет свыше 300 показателей, которые помогают оценивать жизнь в российских городах и эффективность проектов государственно-частного партнерства.

Андрей Самохин выделил ключевой тренд: власти и бизнес активно развивают образовательную инфраструктуру. Доля учреждений, требующих капремонта, сократилась на 20,7% по всем городам индекса. Этот прогресс достигли благодаря нацпроектам, федеральным и региональным программам, инициативам местных властей и участию бизнеса в ГЧП-проектах.

Ставрополь лидирует в СКФО по числу таких проектов в образовании. Город строит школы, образовательные кампусы и детские сады — аналогично Орлу, Воронеже, Выксе и Самаре. Совокупные инвестиции в эти инициативы превысили 90 млрд руб., из них более 60% обеспечили частные вложения. Самохин подчеркнул, что такие партнерства формируют позитивную динамику и повышают качество жизни.

Индекс «Развивай.РФ» обновляют комплексно, чтобы точнее анализировать развитие регионов. Лидерство Ставрополя подтверждает успехи в инфраструктуре: власти края реализуют крупные ГЧП-проекты, привлекая частный капитал на сумму свыше 54 млрд руб. только в образование.

Этот рейтинг подкрепляет позиции Ставропольского края в общероссийских оценках. В феврале 2026-го РИА Рейтинг поставил регион на 22-е место среди 85 субъектов РФ, отметив рост на две строчки. Лидерство в образовании стимулирует дальнейшие инвестиции: бизнес видит в ГЧП надежный инструмент для развития городов.

