Южная Корея не согласилась с выводом из страны американских комплексов ПВО

Южнокорейские власти выразили несогласие с решением Соединенных Штатов перебазировать на Ближний Восток свои зенитные ракетные комплексы Patriot, размещенные сейчас в Южной Корее. Однако, как отметил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, руководство страны никак не может повлиять на решение США, передает CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

«Вооруженные силы США в Корее (USFK) могут переместить некоторые комплексы ПВО в соответствии с собственными военными нуждами. И хотя мы выразили свое несогласие с этим, в реальности мы не можем никак продвинуть эту нашу позицию»,— заявил Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров Южной Кореи.

При этом президент Южной Кореи отметил, что вывод ЗРК из страны не станет «слишком серьезным ударом» по потенциалу южнокорейских средств сдерживания Северной Кореи. Аналитики, опрошенные CNBC, согласны с тем, что временное перебазирование ЗРК «не ударит» по союзникам США в Азии, поскольку «Северная Корея хорошо сдерживается конвенциональными силами Южной Кореи и американским ядерным оружием».

Алена Миклашевская