Эхо иранской войны долетело до Дальнего Востока

Страхи азиатских союзников США, что военная кампания в Иране негативно скажется на их военно-техническом обеспечении, начали материализоваться. 10 марта президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён решил открыто отреагировать на перспективу передислоцирования части базирующихся в стране американских зенитных ракетных комплексов Patriot в зону конфликта на Ближнем Востоке. Как дал понять южнокорейский лидер, в Сеуле против такого шага, однако признал, что предотвратить его не в силах. На Тайване в тот же день заявили, что не получали запросов о передаче американской стороне оружия для его переброски на Ближний Восток. Однако выход этой темы в публичное пространство демонстрирует, что азиатские союзники США всерьез обеспокоены тем, что война в Иране нанесет ущерб их собственной безопасности.

Переживать о том, что война в Иране истощит запасы американского оружия, предназначенного для азиатских союзников США, в регионе начали с самого начала американо-израильской кампании. Тем более что прецеденты были: к примеру, чуть менее года назад в рамках борьбы с йеменскими хуситами США передали батарею ЗРК Patriot Индо-Тихоокеанского командования в распоряжение Центрального командования ВС США.

В первые дни, правда, все выглядело скорее как не особо мотивированные страхи. К концу прошлой недели у Южной Кореи, в частности, нашелся конкретный повод для беспокойства.

6 марта министр иностранных дел Чо Хён сообщил, что американские и южнокорейские военные обсуждают возможное передислоцирование части американских зенитных ракетных комплексов Patriot, базирующихся в Южной Корее, для использования в конфликте на Ближнем Востоке.

В последующие дни местные СМИ сообщили, что батарея уже была отправлена с авиабазы Осан для вероятной переброски на американские военные базы в Саудовской Аравии и ОАЭ. Командование американских войск в Южной Корее ни опровергать, ни подтверждать эти сведения не стало, отметив в заявлении, что «в целях оперативной безопасности» не будет комментировать «передислокацию или потенциальное перемещение конкретных военных объектов или средств».

Не подтвердили эти сообщения и южнокорейские власти, однако тема получила в стране такой резонанс, что прокомментировать ситуацию решил лично президент Южной Кореи.

10 марта Ли Чжэ Мён, выступая перед началом заседания Кабинета министров в президентской резиденции, заявил, что правительство в Сеуле выразило свое неудовольствие в связи с переброской части средств ПВО американских войск из Южной Кореи.

«Мы выразили несогласие с передачей американскими войсками в Корее части средств ПВО в соответствии с их собственными военными потребностями, но также следует признать, что мы не можем в полной мере реализовать свою позицию»,— откровенно признал президент.

Состоялась ли уже такая переброска или же только предстоит, осталось за скобками. При этом главным в выступлении главы государства стал упор на то, что вывоз из Южной Кореи американских средств ПВО (уже состоявшийся или просто гипотетический) не окажет существенного влияния на способность страны противостоять потенциальной агрессии со стороны КНДР.

«Если вы спросите, создаст ли это серьезные препятствия для нашей стратегии сдерживания Северной Кореи, я могу с уверенностью сказать, что нет»,— отметил Ли Чжэ Мён.

И для пущей убедительности обозначил, что годовой оборонный бюджет Южной Кореи почти в полтора раза выше всего ВВП КНДР.

«По объективным оценкам международных организаций, военная мощь Кореи занимает примерно пятое место в мире. Объективно говоря, разрыв между Южной Кореей и Северной Кореей огромен»,— резюмировал Ли Чжэ Мён.

В тот же день на тему американских средств ПРО высказались и на Тайване, традиционно крайне зависящем от американских вооружений. Хотя там, в отличие от Сеула, заявления были сделаны в утешительном ключе.

«Если какое-либо из произведенных в США вооружений Тайваня будет передислоцировано, это произойдет только по запросу американской стороны. Но до сих пор из-за войны между США и Ираном они не обращались к нам по поводу использования какого-либо из наших соответствующих видов вооружений»,— заявил на пресс-конференции 10 марта глава тайваньского оборонного ведомства Веллингтон Ку.

Одновременно сбить накал страстей решили и в командовании тайваньских ВВС. Там сообщили, что боевые действия на Ближнем Востоке не повлияли на поставки вооружений на остров. В частности, заказ на четыре современных американских беспилотника MQ-9B SkyGuardian выполняется в соответствии с графиком и первые два аппарата прибудут на Тайвань в конце этого года, заверили в Тайбэе.

Наталия Портякова