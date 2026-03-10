Песков: Россия готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Предложения президента РФ Владимира Путина о посредничестве в конфликте на Ближнем Востоке по-прежнему на столе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия готова в меру своих возможностей оказать содействие в урегулировании ситуации.

«Путин с самого начала этой истории, еще до начала боевой фазы, предлагал различные варианты нашего посредничества и наших добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности. Многие из этих предложений по-прежнему на столе, о чем, собственно, вчера и говорил президент»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Этот вопрос Владимир Путин 9 марта обсудил в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, российский президент поделился соображениями по поводу того, как можно уладить конфликт на Ближнем Востоке.

Лусине Баласян